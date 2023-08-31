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Twente - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Eğribayat: Ortalığı karıştırmaya çalıştılar

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente'yi 1-0 yenerek gruplara kaldı. Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:54
Twente - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Eğribayat: Ortalığı karıştırmaya çalıştılar

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 1-0 kazandıkları Twente karşılaşmasının ardından konuştu.

İrfan Can Eğribayat, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedik, kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara" dedi.

Başarılı file bekçisi sözlerini, "Çok şükür elimden geldiğinde katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankaragücü maçı var. Tamamıyle lige odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz" diye tamamladı.

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