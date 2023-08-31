Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kutladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarında rakiplerini yenerek gruplara yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüplerimizi kutluyorum. Elde ettikleri sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasına katkı sağlayan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Güzide kulüplerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Adana Demirspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."