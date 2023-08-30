Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda pek çok yıldız ismi kadrosuna katmayı başardı.
Takıma katılan isimler futbol dünyasında büyük ilgi çekti.
Kanarya'da bir yandan ise transfer çalışmaları hala devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda pek çok yıldız ismi kadrosuna katmayı başardı.
Takıma katılan isimler futbol dünyasında büyük ilgi çekti.
Kanarya'da bir yandan ise transfer çalışmaları hala devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin bu anlamda gündeme aldığı isimlerden birisi ise Nicolas Dominguez.
Fenerbahçe, bir süredir yıldız ismi yakından takip ediyor.
Futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer durumu büyük merak konusuyken yurt dışından Arjantinli orta saha ile ilgili flaş gelişmeler duyuruldu.
Gazeteci Cesar Luis Merlo, futbolcunun İngiliz ekibi Nottigham Forest ile anlaşmak üzere olduğunu vurguladı.
Hatta Arjantinli orta sahanın sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği belirtildi.
Haberin detaylarında Dominguez'in, Nottingam Forest ile 5 yıllık sözleşmeye vardığı fakat bonservis ücretiyle ilgili ayrıntıların belli olmadığı aktarıldı.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
25 yaşındaki Nicolas Dominguez futbola Arjantin ekibi Velez'in altyapısında başladı.
Ardından Velez Sarsfield'in A takım seviyesine yükseldi.
2019 yazında ise İtalyan ekibi Bologna ile anlaştı. Böylece Avrupa macerası başlamış oldu.
Bologna'dan bir dönem eski takımı Velez Sarsfield'de kiralık olarak giden futbolcu 2020 kış transfer döneminde ise Bologna'ya kiralıktan geri döndü.
Ana mevkisi merkez orta saha olan Nicolas Dominguez, önlibero pozisyonunda da görev alabiliyor.
Futbolcu çok yönlü olarak sahada görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.