Haberler Fenerbahçe Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Sarı-lacivertli camiada yıldız ismin transfer durumu merakla takip edilirken yurt dışından oyuncu ile ilgili olarak Kanarya'ya üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:45
MESUT ERKAM ŞAHİN
Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda pek çok yıldız ismi kadrosuna katmayı başardı.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Takıma katılan isimler futbol dünyasında büyük ilgi çekti.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Kanarya'da bir yandan ise transfer çalışmaları hala devam ediyor.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Sarı-lacivertlilerin bu anlamda gündeme aldığı isimlerden birisi ise Nicolas Dominguez.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Fenerbahçe, bir süredir yıldız ismi yakından takip ediyor.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer durumu büyük merak konusuyken yurt dışından Arjantinli orta saha ile ilgili flaş gelişmeler duyuruldu.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Gazeteci Cesar Luis Merlo, futbolcunun İngiliz ekibi Nottigham Forest ile anlaşmak üzere olduğunu vurguladı.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Hatta Arjantinli orta sahanın sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Haberin detaylarında Dominguez'in, Nottingam Forest ile 5 yıllık sözleşmeye vardığı fakat bonservis ücretiyle ilgili ayrıntıların belli olmadığı aktarıldı.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

25 yaşındaki Nicolas Dominguez futbola Arjantin ekibi Velez'in altyapısında başladı.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Ardından Velez Sarsfield'in A takım seviyesine yükseldi.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

2019 yazında ise İtalyan ekibi Bologna ile anlaştı. Böylece Avrupa macerası başlamış oldu.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Bologna'dan bir dönem eski takımı Velez Sarsfield'de kiralık olarak giden futbolcu 2020 kış transfer döneminde ise Bologna'ya kiralıktan geri döndü.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Ana mevkisi merkez orta saha olan Nicolas Dominguez, önlibero pozisyonunda da görev alabiliyor.

Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe'ye üzen haber!

Futbolcu çok yönlü olarak sahada görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

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