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Fenerbahçe'den flaş takas! Batshuayi'ye karşılık Dominguez

Bologna’nın istediği Batshuayi’de takas planı devrede... Dominguez’le ilgilenen Fenerbahçe, pazarlık masasına oturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'den flaş takas! Batshuayi'ye karşılık Dominguez

Son olarak Bologna'nın peşine düştüğü Michy Batshuayi'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu Nicolas Dominguez'in de Bologna'da forma giymesi transferde takas ihtimalini ortaya çıkarttı. İki taraf arasındaki aracıların kulüpleri takas masasına davet ettiği öğrenildi. İki taraf da kendi futbolcusunu değerli gördüğü için ilk etapta üzerine para isteyince görüşmeleri tıkandı. Ancak Fenerbahçe'nin 'yedek kalmak istemeyen' Batshuayi'yi satmak istemesi, Dominguez'in ise 'daha yüksek maaş için' Bologna'dan ayrılma talebi iki ekibi yeniden birbirine yaklaştırdı. Fenerbahçe ve Bologna, Batshuayi- Dominguez takası için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için sıkı bir pazarlık halinde olduğu bildirildi.

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