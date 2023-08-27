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Emir Kocaeli'de

İsmail Kartal'ın tecrübe kazanması için kiralanmasını istediği Emir Ortakaya, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'la anlaştı. Yeşil- siyahlı kulüp, yaptığı açıklamayla 19 yaşındaki genç stoperi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Emir Kocaeli'de
İsmail Kartal'ın tecrübe kazanması için kiralanmasını istediği Emir Ortakaya, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'la anlaştı. Yeşil- siyahlı kulüp, yaptığı açıklamayla 19 yaşındaki genç stoperi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığını duyurdu.
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