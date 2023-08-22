FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Valladolid Gustavo Henrique transferini açıkladı

İspanyol ekibi Real Valladolid, Fenerbahçe forması giyen Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.