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Antoine bitti gibi

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Antoine Makoumbou için Cagliari'ye 5 milyon euro önerdiğini yazdı. İtalyan basını da bu transferi, "Joao Pedro'yu geçen yıl Cagliari'den kopartan Fenerbahçe, bu kez de takımın bel kemiği Mkoumbou'yu alıyor" diyerek duyurdu. Görüşmeler kısa sürede netleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Antoine bitti gibi
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Antoine Makoumbou için Cagliari'ye 5 milyon euro önerdiğini yazdı. İtalyan basını da bu transferi, "Joao Pedro'yu geçen yıl Cagliari'den kopartan Fenerbahçe, bu kez de takımın bel kemiği Mkoumbou'yu alıyor" diyerek duyurdu. Görüşmeler kısa sürede netleşecek.
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