Haberler Fenerbahçe Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Twente - Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Twente - Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Twente maçı öncesi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı. Federasyon, Twente dahil Avrupa maçlarına çıkacak olan takımların maçlarını erteledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 19:34
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Twente - Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Zorlu eşleşme öncesi Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa maçlarına çıkacak olan takımları için flaş bir karar aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 3. haftada oynanması gereken Twente - Vitesse mücadelesi 1 ay ertelendi. Twente - Vitesse karşılaşmasının önümüzdeki hafta sonu oynanması gerekiyordu.

Hollanda ekibi, sarı-lacivertliler ile oynayacağı rövanş mücadelesine sahasında dinlenmiş bir şekilde çıkacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yıldızı dünya devine! Nicolo Zaniolo'yu bile gölgede bırakacak ayrılık...
Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Orban ile bir araya geldi: Ticarette 6 milyar dolar hedefi, ikili ilişkiler, İsveç ve NATO...
Şenol Güneş: Bugün farklı bir oyun olacak!
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama!
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük Başakşehir'i mağlup etti Karagümrük Başakşehir'i mağlup etti 21:12
Türkiye - Hırvatistan | CANLI Türkiye - Hırvatistan | CANLI 21:07
Chelsea West Ham deplasmanında kayıp! Chelsea West Ham deplasmanında kayıp! 20:39
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu 19:49
Hollanda'dan F.Bahçe'yi ilgilendiren karar! Hollanda'dan F.Bahçe'yi ilgilendiren karar! 19:34
F.Bahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama! 19:11
Daha Eski
Bandırma'da puanlar paylaşıldı! Bandırma'da puanlar paylaşıldı! 19:04
Manisa'da kazanan çıkmadı! Manisa'da kazanan çıkmadı! 19:00
Twente sahasında kazandı! Twente sahasında kazandı! 18:00
Real Betis - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Real Betis - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 15:29
Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? 15:34
Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? 15:36