Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Twente - Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Zorlu eşleşme öncesi Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa maçlarına çıkacak olan takımları için flaş bir karar aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 3. haftada oynanması gereken Twente - Vitesse mücadelesi 1 ay ertelendi. Twente - Vitesse karşılaşmasının önümüzdeki hafta sonu oynanması gerekiyordu.

Hollanda ekibi, sarı-lacivertliler ile oynayacağı rövanş mücadelesine sahasında dinlenmiş bir şekilde çıkacak.