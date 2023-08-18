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Odoi randevusu eylülde

Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta ön görüşme yaptığı Callum Hudson-Odoi için 1 Eylül'ü bekliyor... İngiliz yıldız eğer İngiltere'de transferin bittiği tarihe kadar bir takımla sözleşme imzalayamazsa devreye girilecek ve operasyon tamamlanacak. Oyuncu, Chelsea'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Odoi randevusu eylülde
Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta ön görüşme yaptığı Callum Hudson-Odoi için 1 Eylül'ü bekliyor... İngiliz yıldız eğer İngiltere'de transferin bittiği tarihe kadar bir takımla sözleşme imzalayamazsa devreye girilecek ve operasyon tamamlanacak. Oyuncu, Chelsea'den ayrılmak istiyor.
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