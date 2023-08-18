Odoi randevusu eylülde

Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta ön görüşme yaptığı Callum Hudson-Odoi için 1 Eylül'ü bekliyor... İngiliz yıldız eğer İngiltere'de transferin bittiği tarihe kadar bir takımla sözleşme imzalayamazsa devreye girilecek ve operasyon tamamlanacak. Oyuncu, Chelsea'den ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi, geçenhafta ön görüşmeyaptığı CallumHudson-Odoi için1 Eylül'ü bekliyor...İngiliz yıldız eğer İngiltere'detransferinbittiği tarihe kadarbir takımla sözleşmeimzalayamazsadevreye girilecek veoperasyon tamamlanacak.Oyuncu,Chelsea'den ayrılmakistiyor.