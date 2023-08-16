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Fener’den Roma’ya 90 milyon TL

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına da hatırı sayılır miktarda para girecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Fener’den Roma’ya 90 milyon TL

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına da hatırı sayılır miktarda para girecek. Çünkü sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyecek. Bu paranın %20'sini Roma alacak. O da 3 milyon euro yani 90 milyon TL civarında bir para yapıyor.

Zirve Cengiz'in

Yerli oyuncuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunun sahibi Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder oldu. 26 yaşındaki futbolcu yurt dışında geçirdiği 6 sezonun ardından Türkiye'ye dönerken, sarı-lacivertliler, milli yıldız için tam 15 milyon euro ödedi. Daha önceki rekor, 9 milyon euro ile Mehmet Topuz'daydı...

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