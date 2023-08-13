Livakovic haftaya

Yeni sezonda kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. 28 yaşındaki Hırvat eldiven, Dinamo Zagreb'in AEK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçının ardından İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak. Dominik Livakovic'in ismi Courtois'in sakatlanmasının ardından Real Madrid'le de anılmıştı ancak İspanyol devi, Sevilla'dan Bono'ya yöneldi.
Yenisezonda kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. 28 yaşındaki Hırvat eldiven, Dinamo Zagreb'in AEK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçının ardından İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak. Dominik Livakovic'in ismi Courtois'in sakatlanmasının ardından Real Madrid'le de anılmıştı ancak İspanyol devi, Sevilla'dan Bono'ya yöneldi.