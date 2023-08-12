Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen açıkladı!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:33
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

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