TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.