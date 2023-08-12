TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Cengiz Ünder'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Bilgilendirme Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun… pic.twitter.com/dKhkpJ2sou— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023