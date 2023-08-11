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Fred Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'nın rövanşını Fred'le aldı... Ezeli rakibinin aylardır transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldız orta saha için dün harekete geçen sarı-lacivertliler, Manchester United'la masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde taraflar prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kanarya, İngiliz ekibine 30 yaşındaki orta saha için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeyecek. İngiliz basını da Fred'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçeceğini ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Fred Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'nın rövanşını Fred'le aldı... Ezeli rakibinin aylardır transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı yıldız orta saha için dün harekete geçen sarı-lacivertliler, Manchester United'la masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde taraflar prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kanarya, İngiliz ekibine 30 yaşındaki orta saha için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeyecek. İngiliz basını da Fred'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçeceğini ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler'in Fred'e 4 milyon Euro'nun üzerinde maaş vereceği belirtildi. Kırmızı-şeytanların menajeri Erik ten Hag'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Fred'i Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham da istiyordu. Futbol kariyerine Brezilya'nın İnternacional takımının altyapısında başlayan Fred, 2013 yılında 15 milyon Euro'ya Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren sambacı, 2018'de ise 59 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu. Geçen sezon ManU'da 56 maça çıkan Fred, 6 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Fred'i Fenerbahçe 2015'te de istemişti.

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