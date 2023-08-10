Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.
Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.
Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.
30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.