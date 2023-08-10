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Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. İşte ödenecek bonservis ve Ekambi'nin alacağı maaş...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Ekambi için Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödenecek.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

3 MİLYON MAAŞ
Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verilecek.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Fransız basını, Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferini, "Lyon'da istenmeyen Ekambi, Türkiye'de yeniden hayat bulacak. Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncuyla her konuda anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek" ifadeleriyle duyurdu.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

Kamerun basını ise; Karl Toko Ekambi'nin milli takımdan arkadaşı Vincent Aboubakar'a rakip olacağını belirterek bu transferi doğruladı.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

139 GOL 45 ASİST
Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye süper kanat! Transferde iş tamam

45 kez de arkadaşlarına gol pası veren 30 yaşındaki Kamerunlu, futbol yaşantısında 2 kez kırmızı kart gördü.

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