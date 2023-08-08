Orta şekerli rakipler

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi dün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3. turda Maribor'u elerse Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. Takvim, 3. tur maçlarının ardından belli olacak. Geçen sezon Eredivisie'yi 5. sırada bitiren Twente, önceki turda Hammarby'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla turnuvanın dışına itti.

LETONYA LİGİ'NDE LİDER

39 milyon 650 bin euro kadro değerine sahip olan Twente'nin en pahalı oyuncusu ise; 6 milyon euro'luk market değeriyle sol bek Gijs Smal... Letonya temsilcisi Riga ise; 1. ön elemede Vikingur'u, 2. ön elemede ise; Kecskemet'i eledi. 10 takımlı Letonya 1. Ligi'nde 25. hafta itibarıyla 64 puanla ilk sırada yer alan Riga'nın kadro değeri 13 milyon euro. En değerli ismi ise; 2 milyon euro'yla Hrvoje Babec.