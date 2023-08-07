Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Maribor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Maribor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:57
Fenerbahçe Maribor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda spor çalışmaları yapıldı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı! Sevenlerine kötü haber!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması!
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması!
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ağustos)
8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023
Kabinenin gündemi memur maaşları, toplu sözleşme, tahıl koridoru
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Antalyaspor mesaisi başladı! Fırtına'da Antalyaspor mesaisi başladı! 19:56
Alanyaspor'dan Eren Altıntaş hamlesi! Alanyaspor'dan Eren Altıntaş hamlesi! 19:49
Alanyaspor Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı! Alanyaspor Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı! 19:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 19:33
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 19:08
Ayrılığı kafaya koydu! Yönetimle görüştü ve... Ayrılığı kafaya koydu! Yönetimle görüştü ve... 18:59
Daha Eski
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 18:13
Galatasaray Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı Galatasaray Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı 17:16
İbrahim Kutluay’ın oğlu Real Madrid’de! İbrahim Kutluay’ın oğlu Real Madrid’de! 17:15
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 16:45
Dünya şampiyonu Mete Gazoz İstanbul'a geldi! Dünya şampiyonu Mete Gazoz İstanbul'a geldi! 16:40
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 16:24