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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de orta saha transferi için en güçlü adaylar arasında yer alan Morten Hjulmand'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transferdeki rakibinin, Lecce'nin 24 yaşındaki orta sahayı ikna ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 10:43
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Sarı-lacivertliler son olarak Sassuolo'dan Mert Müldür'le anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Mert Müldür'ün ardından sıra orta saha transferine geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Fenerbahçe, Willian Arao'nun gözden çıkarılırken, Miguel Crespo'nun da ayrılma ihtimalinin bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Bu nedenle orta sahaya mutlak takviye yapılmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Listedeki isimler arasında Lecce'nin 24 yaşındaki kaptanı Morten Hjulmand da yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Ancak Danimarkalı oyuncuyla ilgili Portekiz'den kötü bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Portekiz basını, Hjulmand'ın yeni durağının Sporting Lizbon olacağını öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Sporting'in 24 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Portekiz ekibinin Lecce'yi de ikna ettiğine vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Morten Hjulmand, Lecce'ye 2021 yılında Avusturya'nın Admira Vacker takımından geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

İtalyan ekibinde 95 kez forma giyen oyuncunun 9 asisti bulunuyor.

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