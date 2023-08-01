TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Morten Hjulmand elden kaçıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Sassuolo'dan Mert Müldür'le anlaştı.
Mert Müldür'ün ardından sıra orta saha transferine geldi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Sassuolo'dan Mert Müldür'le anlaştı.
Mert Müldür'ün ardından sıra orta saha transferine geldi.
Fenerbahçe, Willian Arao'nun gözden çıkarılırken, Miguel Crespo'nun da ayrılma ihtimalinin bulunuyor.
Bu nedenle orta sahaya mutlak takviye yapılmak isteniyor.
Listedeki isimler arasında Lecce'nin 24 yaşındaki kaptanı Morten Hjulmand da yer alıyor.
Ancak Danimarkalı oyuncuyla ilgili Portekiz'den kötü bir haber geldi.
Portekiz basını, Hjulmand'ın yeni durağının Sporting Lizbon olacağını öne sürdü.
Sporting'in 24 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Portekiz ekibinin Lecce'yi de ikna ettiğine vurgu yapıldı.
Morten Hjulmand, Lecce'ye 2021 yılında Avusturya'nın Admira Vacker takımından geldi.
İtalyan ekibinde 95 kez forma giyen oyuncunun 9 asisti bulunuyor.
Defansif orta saha olarak görev yapan Hjulmand geçen sezon 36 maça çıkıp, 5 asist yaptı.
Hjulmand'ın Lecce ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Başarılı futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.