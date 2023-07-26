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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İtalya'dan iki yıldızın peşinde düştü. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic ve Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i listesinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Takvim'in haberine göre kurmaylar, iki ismi de transfer etmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Rebic'i Beşiktaş da transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Fenerbahçe'nin Krunic'in transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Krunic, 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Krunic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Ante Rebic ise satış listesinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Rebic, kariyerinde 313 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Yıldız oyuncu 73 gol atıp 35 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Rebic'in bonservis değeri 6 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

İtalyan medyasındaki haberlere göre hem Krunic hem de Rebic F.Bahçe'ye çok yakın.

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