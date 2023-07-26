FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya iki yıldızın peşinde! İtalya'dan...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic ve Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i listesinde bulunduruyor.
Takvim'in haberine göre kurmaylar, iki ismi de transfer etmek için harekete geçti.
Rebic'i Beşiktaş da transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Krunic'in transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.
Krunic, 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyiyor.
Krunic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
Ante Rebic ise satış listesinde.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Rebic, kariyerinde 313 maçta forma giydi.
Yıldız oyuncu 73 gol atıp 35 asist yaptı.
Rebic'in bonservis değeri 6 milyon euro.
İtalyan medyasındaki haberlere göre hem Krunic hem de Rebic F.Bahçe'ye çok yakın.