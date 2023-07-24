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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek. Yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır da yol ayrımına geldi. Yönetimin satış listesine koyduğu başarılı file bekçisi, İngiliz devinden transfer teklifi aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Şampiyonluk için büyük adımlar atan Fenerbahçe, sattığı oyunculardan ciddi gelir elde etmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Arda Güler'den 20 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli takım, oyuncu satışına da odaklanmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Attila Szalai'yi de 12.3 milyon Euro'ya satan Kanarya, büyük bütçe elde etmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin diğer 2 satışı da Bruma ve Mergim Berisha'dan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, bu 2 yıldız futbolcudan toplamda 10.5 milyon Euro kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Yeni oyuncu satışlarına da yönelen Kanarya Altay, Bayındır'a odaklanmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de, milli kaleciye yol göründü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Altay Bayındır'ın birçok talibi varken bir diğer teklif'de İngiltere'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun LigaBlaat'tan derlediği habere göre; Manchester United, Altay Bayındır'ı istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Haberin devamında yer alan bilgilere göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız kaleci için 5 milyon sterlin teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Ayrıca United'in Andre Onana'yı istediği ve Altay'ı ikinci kaleci olarak istedikleri belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Yıldız file bekçisinin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

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