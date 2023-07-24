FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodriga Becao, Alexander Djiku gibi birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeni arayışlara yöneldi.
Bu sezon Avrupa'da başarı elde etmek isteyen Kanarya, iddialı kadro kurmak istiyor.
Şampiyonluk için büyük adımlar atan Fenerbahçe, sattığı oyunculardan ciddi gelir elde etmiş durumda.
Arda Güler'den 20 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli takım, oyuncu satışına da odaklanmış durumda.
Attila Szalai'yi de 12.3 milyon Euro'ya satan Kanarya, büyük bütçe elde etmiş durumda.
Sarı-lacivertlilerin diğer 2 satışı da Bruma ve Mergim Berisha'dan geldi.
Fenerbahçe, bu 2 yıldız futbolcudan toplamda 10.5 milyon Euro kazandı.
Yeni oyuncu satışlarına da yönelen Kanarya Altay, Bayındır'a odaklanmış durumda.
Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de, milli kaleciye yol göründü.
Altay Bayındır'ın birçok talibi varken bir diğer teklif'de İngiltere'den geldi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun LigaBlaat'tan derlediği habere göre; Manchester United, Altay Bayındır'ı istiyor.
Haberin devamında yer alan bilgilere göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız kaleci için 5 milyon sterlin teklif etti.
Ayrıca United'in Andre Onana'yı istediği ve Altay'ı ikinci kaleci olarak istedikleri belirtildi.
Yıldız file bekçisinin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
25 yaşındaki kaleci kariyerinde toplamda 172 maça çıkarken bu müsabakalarda 202 gol yedi ve 52 gole kalesini kapattı.