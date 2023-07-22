TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

2024'te sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Emre Can, 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki Salih Özcan ve yine aynı yıla kadar Hertha Berlin ile mukavelesi olan 26 yaşındaki Suat Serdar, Türkiye'ye gelmeleri halinde yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.