Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna yerli takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler gündeminde 3 ismi aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haber)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:30
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Ayrıca sarı-lacivertliler transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Kurmaylar yine çok ses getirecek takviyeler için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Salih Özcan cephesinde sorun olmadığı, Emre Can'ın ise ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Ancak; kulüplerin anlaşmasıyla birlikte oyuncunun ikna edilebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Sarı-Lacivertliler, bu iki ismin yanı sıra Hertha Berlin'de görev yapan Suat Serdar'ı da transfer listesinde bulunduruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Transferden sorumlu yetkililer, 3 isimden birine yeni sezon öncesi imza attırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

2024'te sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Emre Can, 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki Salih Özcan ve yine aynı yıla kadar Hertha Berlin ile mukavelesi olan 26 yaşındaki Suat Serdar, Türkiye'ye gelmeleri halinde yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Fenerbahçe, TFF'nin yeni kuralı olan mavi kart avantajı sebebiyle bu oyuncuları cazip isimler arasında görüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

MALİYETLİ TRANSFERLER

Güncel transfer verilerine göre; Fenerbahçe'nin hedefindeki Emre Can'a 14 milyon euroluk değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Salih Özcan'ın 13 milyon euroluk bir bonservis bedeli bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var

Suat Serdar ise 4.5 milyon euroluk değere sahip.

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