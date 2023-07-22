Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değil Flamengo'yu seçti

Brezilya basını, Zenit forması giyen Wendel'in ülkesine döneceğini duyurdu. Haberde; yıldız oyuncunun F.Bahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmediği vurgulandı. Flamengo'nun da Wendel için 20 milyon euro bonservis ödeyeceğinin altı çizildi.
Brezilyabasını, Zenit forması giyen Wendel'in ülkesine döneceğini duyurdu. Haberde; yıldız oyuncunun F.Bahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmediği vurgulandı. Flamengo'nun da Wendel için 20 milyon euro bonservis ödeyeceğinin altı çizildi.