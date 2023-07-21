Ada'da rakip Club Brugge

İngiliz basınından dailymail, Fenerbahçe'nin Celtic'te forma giyen Liel Abada ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde; İskoç ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis istediği bilgisi de paylaşıldı. Belçika basını ise İsrailli futbolcuya Club Brugge'ün de talip olduğunu yazdı.
İngiliz basınından dailymail, Fenerbahçe'nin Celtic'te forma giyen Liel Abada ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde; İskoç ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis istediği bilgisi de paylaşıldı. Belçika basını ise İsrailli futbolcuya Club Brugge'ün de talip olduğunu yazdı.