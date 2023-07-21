Haberler Fenerbahçe Ada'da rakip Club Brugge

Ada'da rakip Club Brugge

İngiliz basınından dailymail, Fenerbahçe'nin Celtic'te forma giyen Liel Abada ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde; İskoç ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis istediği bilgisi de paylaşıldı. Belçika basını ise İsrailli futbolcuya Club Brugge'ün de talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Ada'da rakip Club Brugge
İngiliz basınından dailymail, Fenerbahçe'nin Celtic'te forma giyen Liel Abada ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde; İskoç ekibinin 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis istediği bilgisi de paylaşıldı. Belçika basını ise İsrailli futbolcuya Club Brugge'ün de talip olduğunu yazdı.
DİĞER
Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa devinin Altay planı!
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25