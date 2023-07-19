Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sebastian Szymanski oynamak istediği mevkiyi açıkladı!

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibe geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Szymanski, sarı-lacivertli ekibin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerin teklifinin ardından transfer sürecinin bir an önce tamamlanmasını istediğini vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe'nin beni istemesi, benim açımdan büyük bir anlam ifade ediyordu. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum." dedi.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini ve bu hissi yaşamanın önemli olduğunu dile getiren Polonyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim buraya gelmemdeki ana sebep bu diyebilirim. Aynı şekilde başkanımızla da görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirdim. Keza sportif direktörümüzle de konuşmalar yaptık. Ben o konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olabileceğimi hissettim. Benim için bu gerçekten çok önemliydi. Dolayısıyla bu saymış olduğum iki sebep benim Fenerbahçe'ye gelmemdeki ana faktörler oldu. Şunu biliyordum ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Benim için buraya gelmiş olmak önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Başakşehir kupa finali maçını da seyretmiştim. Buraya gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Ama burada bazı arkadaşlarım top koşturmuşlardı. Onlardan bir tanesi de Roman Neustadter. Ama onunla transfer olduktan sonra konuştum."

Transfer sürecinin uzadığını, buna karşın kendisinin bir an önce takımla birlikte antrenmanlara başlamak istediğini vurgulayan Szymanski, vize problemi nedeniyle Rusya kampına katılamadığını söyledi.

Adaptasyon sürecini çok hızlı şekilde geçirdiğini kaydeden Szymanski, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Buradaki ortam, takım arkadaşlarım, herkes bana yardımcı oluyor. Zaten bir futbolcu için yeni takımına gitmeden önce istediği şeyler de takım arkadaşlarının ona yardımcı olması, açık olmasıdır. Bu da bana göre en iyi şeylerden bir tanesi ki ben de bunu iyi bir şekilde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KENARLARDA OYNAMAKTAN PEK HAZ ETMİYORUM"

Şampiyonlukların her futbolcu için çok önemli olduğunu, bu anlamda oyuncuların kendilerini daha iyi hissettiğini anlatan Szymanski, "Şampiyonluk gerçekten çok önemli. Diliyorum ki herkes kariyerinde şampiyonluk hissini yaşayabilir. Kupalar için sadece beni baz almamak lazım çünkü takım içerisinde çok fazla kupa kazanmış oyuncular da vardır, çok tecrübeli oyuncular var. Bana göre fazlasıyla iyi bir takımız. Birbirimizi çok daha iyi tanıyarak daha iyi performans ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte harika işler elde edebiliriz. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Öyle zannediyorum ki takım olarak da her zaman en iyisini vermek adına çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada 10 ve 8 numara pozisyonlarında oynadığına dikkati çeken Szymanski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanatlarda oynadığım da oluyor ama açıkçası kenarlarda oynamaktan pek haz etmiyorum. Daha çok orta saha orjinli bir futbolcuyum. 10 numara ya da 8 numara arasında benim için fark yok, ikisinde de oynayabiliyorum. Futbol karakteri olarak savaşmayı, pres yapmayı ve koşmayı seven bir futbolcuyum. Takımım için en iyisini sergilemeye çalışan bir oyuncuyum. Bizim için en önemli nokta, takımın menfaatini savunacak şekilde çalışmak. Futbol yeteneklerimin olduğunu düşünüyorum. Bazen bu yeterli olabiliyor, bazen daha iyisini yapmanız da gerekebiliyor. Ben futbol yetenekleri bakımından da iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum."

"LIONEL MESSI BENİM İÇİN BİR İDOL"

Oyun içinde aksiyon alma ve zamanlama konusunda her geçen yıl kendisini geliştirdiğini belirten Polonyalı oyuncu, "Bazen tek dokunuşla oynamanız gereken bir pozisyon oluşabilir bazen de topu ayağınızda daha fazla tutmanız gereken bir durumda olabilirsiniz. Bana göre bu oyun içindeki aksiyonlara ve zamanlamaya bağlı. Yıl geçtikçe bu konuda geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu noktada çok şey öğrendim. Topa sahip mi olmalı yoksa daha hızlı bir şekilde oynamalı mı? En iyi anı düşünerek en iyi anı o anda hissedip duruma göre hareket etmelisiniz. Bu noktada çok daha iyiye gidiyorum. Bu özellikler bende mevcut. Futbolseverler de görüyordur, bu konuda gelişim kat ettiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi örnek aldığını da dile getiren Szymanski, "Messi bana göre dünyadaki en iyi futbolcu. Belki de sol ayaklı olduğu için onu çok daha fazla seviyorum. Oyun tarzını çok beğendiğim bir futbolcu. Kendisi sahada çok zeki ve ne yapması gerektiğini bilen bir oyuncu. Benim tercihim Messi ama elbette ki Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından biri. Buna şüphe yok ama benim tercihim Messi." diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Sebastian Szymanski, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum beni çok iyi karşıladılar, bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Ben de bu anlamda kendimi mutlu hissettim. Sezon uzun ve zorlu. Dolayısıyla onların desteklerine ihtiyacımız var. Elbette ki hem iyi hem de kötü zamanlar olacak ama umarım nerede oynarsak oynayalım desteklerini her zaman hissederiz ve umuyorum ki hep birlikte harika bir sezon geçiririz."