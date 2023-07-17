Arda'nın yerine Dennis Man

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e giden Arda Güler'in yerini Rumen yıldız Dennis Man ile doldurmak istediğini iddia etti. "calciomercato"nun haberinde; 'Türk kulübü, Parma'nın yıldızı Dennis Man'a göz dikmiş durumda. Güler'den elde edilen bonservisin küçük bir kısmı Dennis Man için ayrılacak' denildi.
İtalyanbasını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e giden Arda Güler'in yerini Rumen yıldız Dennis Man ile doldurmak istediğini iddia etti. "calciomercato"nun haberinde; 'Türk kulübü, Parma'nın yıldızı Dennis Man'a göz dikmiş durumda. Güler'den elde edilen bonservisin küçük bir kısmı Dennis Man için ayrılacak' denildi.