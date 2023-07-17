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Arda'nın yerine Dennis Man

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e giden Arda Güler'in yerini Rumen yıldız Dennis Man ile doldurmak istediğini iddia etti. "calciomercato"nun haberinde; 'Türk kulübü, Parma'nın yıldızı Dennis Man'a göz dikmiş durumda. Güler'den elde edilen bonservisin küçük bir kısmı Dennis Man için ayrılacak' denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Arda'nın yerine Dennis Man
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e giden Arda Güler'in yerini Rumen yıldız Dennis Man ile doldurmak istediğini iddia etti. "calciomercato"nun haberinde; 'Türk kulübü, Parma'nın yıldızı Dennis Man'a göz dikmiş durumda. Güler'den elde edilen bonservisin küçük bir kısmı Dennis Man için ayrılacak' denildi.
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