Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Sırp yıldız Dusan Tadic'i kadrosuna katmayı başarmıştı. Kanarya'nın bu transferin ardından ezeli rakibinin uzun süredir gündeminde olan o yıldız için de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:45
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Fenerbahçe bu sezon transferde durmak bilmiyor.


TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Sarı-lacivertliler son olarak Tadic'i açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Yönetimin yakın zamanda ise Becao ve Livakovic'i açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Sarı-lacivertlilerde Tadic transferiyle birlikte Beşiktaş'a atılan çalım ise oldukça dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Yönetim bununla da kalmayıp yine Beşiktaş'ın gündeminde olan bir ismi daha listesine eklediği ve harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

O İSİM LYANCO!
Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.


TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

187 cm boyundaki Lyanco, stoper olarak görev yapmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.

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