TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! O yıldızı da kapıyorlar

Fenerbahçe bu sezon transferde durmak bilmiyor.
Fenerbahçe bu sezon transferde durmak bilmiyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Tadic'i açıkladı.
Fenerbahçe bu sezon transferde durmak bilmiyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Tadic'i açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde Tadic transferiyle birlikte Beşiktaş'a atılan çalım ise oldukça dikkat çekmişti.
Yönetim bununla da kalmayıp yine Beşiktaş'ın gündeminde olan bir ismi daha listesine eklediği ve harekete geçtiği öğrenildi.
O İSİM LYANCO!
Sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
187 cm boyundaki Lyanco, stoper olarak görev yapmaktadır.
Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiştir.
Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır.
Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.
138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.
Lyanco'nun İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lyanco'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.