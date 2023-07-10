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Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'dan ilk açıklamalar! "Kupalar kazanmaya geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku transferi hakkında konuştu. Ganalı stoper, Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:20
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku'dan ilk açıklamalar! "Kupalar kazanmaya geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku, sarı-lacivertlilere kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

İmza töreninin ardından yeni transfer Alexander Djiku, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Djiku, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

ÜST DÜZEY BİR STOPER

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, üst düzey bir stoperi kadrolarına kattıklarını aktardı.

Sportif direktör Mario Branco'ya teşekkürlerini ileten Baki, "Hayırlı olsun. Mutluyuz. Sportif direktörümüz Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Birkaç gündür, gece gündüz çalıştılar. 28 yaşında. Üst düzey bir stoper. Fransa'nın en üst seviyesinde 220 küsür maç oynamış. Avrupa'da da isim yapmış iyi bir futbol değerini kadromuza kattık. Mario Branco çok çalıştı ve transferi bitirdi" ifadelerini kullandı.

BİZİMLE OLDUĞU İÇİN GURURLUYUZ

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco ise, yeni transfer Alexander Djiku için en iyisini dilediğini ifade etti.

Transferin sonuçlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirten Branco, "Umuyorum ki Alexander Djiku, Fenerbahçe'de son kulüplerinde olduğu kadar heyecanlı olacak. Onun için en iyisini diliyorum. Burada bizimle olduğu için gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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