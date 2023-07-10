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Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 15 Temmuz'a kadar sürecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:11
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sabah saatlerinde Petrovski Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Rus ekibi Zenit ile dün yapılan maçta 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı ve bir bölümü basına açık olacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ikinci maçında 12 Temmuz Çarşamba günü Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Gazprom Arena'da saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

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