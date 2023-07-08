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"Birlikte tarih yazabiliriz"

Başkan Perez, imza töreninde, “Arda Güler’i size gururla takdim ediyorum. Real Madrid’i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
"Birlikte tarih yazabiliriz"

İspanyol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'im imza törenine katıldı ve yaptığı açıklamalarla da genç yıldıza verdiği önemi gösterdi. Arda'dan övgüyle bahseden Perez, "Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz. ARDA Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. 18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Sen Türkiye'nin de gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Evine hoş geldin."

24 NUMARAYI GİYECEK

Arda Güler, imza töreninin ardından Başkan Florentino Perez'le birlikte 24 numaralı formasıyla poz verdi.

REKOR KIRDI

Real Madrid'in Arda Güler, paylaşımı 2 milyondan fazla beğeni alarak kulüp tarihinin en çok fav alan tweeti oldu.

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