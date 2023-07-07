Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi.
Geride bıraktığımız haftalarda Edin Dzeko ve Ryan Kent'e imza attıran Kanarya, stoper pozisyonu için de temas ve pazarlıklarını sürdürüyor.
Daha önce İtalyan ekibi Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine almıştı.
Ancak; Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hamlesi ise ezeli rakibi Beşiktaş'a da çalım niteliğinde olacak gibi görünüyor.
FENERBAHÇE DJIKU İÇİN DEVREDE
Futbol kariyerine Fransız ekibi Strasbourg'da devam eden ve geride bıraktığımız günlerde buradan ayrılan Alexander Djiku için Fenerbahçe devreye girdi.
BEŞİKTAŞ'TAN DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF YAPILDI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Djiku'ya Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir teklif sundu.
Sarı-Lacivertliler'in Djiku transferinde şu anda bir adım önde olduğu öğrenildi.
Stoper transferinde Fenerbahçe'dee artık öncelik haline gelen Djiku, savunma hattında faydalı isimlerden biri olarak biliniyor.
Stoper mevkisinin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabilen 1.82 boyundaki Ganalı oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.
2022 yılında 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcunun güncel değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde daha önce Caen ve Bastia'da da oynayan Djiku, Gana Milli Takımı formasıyla 21 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Djiku, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 246 karşılaşmaya çıktı.
Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan futbolcu, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
Öte yandan bir başka Fransız ekibi Lille'in de takibinde olan Djiku, kariyerinde attığı 6 golün 4'ünü Strasbourg formasıyla diğerlerini de Caen ve Bastia ekiplerinde kaydetti.