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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcu için teklif yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 19:06
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Geride bıraktığımız haftalarda Edin Dzeko ve Ryan Kent'e imza attıran Kanarya, stoper pozisyonu için de temas ve pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Daha önce İtalyan ekibi Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine almıştı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Ancak; Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hamlesi ise ezeli rakibi Beşiktaş'a da çalım niteliğinde olacak gibi görünüyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

FENERBAHÇE DJIKU İÇİN DEVREDE

Futbol kariyerine Fransız ekibi Strasbourg'da devam eden ve geride bıraktığımız günlerde buradan ayrılan Alexander Djiku için Fenerbahçe devreye girdi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Kanarya, Gana ve Fransa vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcuya transfer teklifini sundu.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

BEŞİKTAŞ'TAN DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF YAPILDI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Djiku'ya Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir teklif sundu.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Sarı-Lacivertliler'in Djiku transferinde şu anda bir adım önde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Stoper transferinde Fenerbahçe'dee artık öncelik haline gelen Djiku, savunma hattında faydalı isimlerden biri olarak biliniyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Stoper mevkisinin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabilen 1.82 boyundaki Ganalı oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

2022 yılında 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcunun güncel değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Kariyerinde daha önce Caen ve Bastia'da da oynayan Djiku, Gana Milli Takımı formasıyla 21 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Djiku, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 246 karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan futbolcu, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Şenol Güneş'in gözdesi Kanarya'ya

Öte yandan bir başka Fransız ekibi Lille'in de takibinde olan Djiku, kariyerinde attığı 6 golün 4'ünü Strasbourg formasıyla diğerlerini de Caen ve Bastia ekiplerinde kaydetti.

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