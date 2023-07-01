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FENERBAHÇE HABERLERİ - FIFA'dan Arda Güler paylaşımı! Puskas Ödülü müjdesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler bir kez daha gündemde. FIFA, 18 yaşındaki yıldız oyuncunun A Milli Takım formasıyla Galler'e attığı golün, Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - FIFA'dan Arda Güler paylaşımı! Puskas Ödülü müjdesi

FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.

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