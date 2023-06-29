Fenerbahçe'de 3. Kartal dönemi

Jesus'un ardından teknik adam arayışlarına başlayan F.Bahçe, İsmail Kartal'da karar kıldı. Hac ibadetini yerine getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, dün Ali Koç'un özel uçağı ile İstanbul'a döndü. Ardından Fenerbahçe, Kartal'ı resmen açıkladı: "F.Bahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal ile 2023-24 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kartal, F.Bahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor." Böylece Kanarya'da üçüncü Kartal dönemi resmen başladı. Pazartesi günü Samandıra'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarında İsmail hoca, takımın başında olacak. 62 yaşındaki teknik adam, bu defa kendi ekibini de kendisi kuracak. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını bırakan Selçuk Şahin ile Egemen Korkmaz'ın da Kartal'ın yardımcıları olacağı iddia edildi. Daha önce F.B ahçe ile Süper Lig'de toplam 52 maça çıkan Kartal, 2.21'lik puan ortalaması yakalamıştı.

5 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de uzun süre görev alan İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise sarı lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kazandı.İsmail Kartal, teknik direktörlük döneminde ise Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Geçen sezon sonunda genel kurulda ayakta alkışlanan İsmail Kartal, gözyaşlarıyla ayrılırken üçüncü kez dönerek tarihe geçti. Kartal, 3. kez F.Bahçe'nin başına gelmesinin ardından sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda Futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.