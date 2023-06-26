Man için ilk temas

Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren F.Bahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon G.Ssaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için F.Bahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren F.Bahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon G.Ssaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için F.Bahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.