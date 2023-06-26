Haberler Fenerbahçe Man için ilk temas

Man için ilk temas

Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren F.Bahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon G.Ssaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için F.Bahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Man için ilk temas
Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren F.Bahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın adı geçen sezon G.Ssaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için F.Bahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.
DİĞER
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! İşte entübe edilen Özkan Uğur'un son sağlık durumu
Beyazıt Öztürk gayrimenkul yatırımına doymuyor! İstanbul'daki ikinci oteline 150 milyon...
"Arda'sız her şey çok daha zor olur!"
Cimbom eski yıldızını geri getirecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Arda'sız her şey çok daha zor olur!"
F.Bahçe'de eski aşk yeniden alevlendi
Kurumsal Kurban Bayramı mesajları 2023
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:54
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:41
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:38
Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! Kadınlar EuroBasket'te şampiyon Belçika! 23:28
Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek Bomba iddia! Efsane futbolcu Arda transferini bitirecek 23:24
Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! Dursun Özbek o kulübü satın alıyor! 23:24
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Teklif yapıldı 23:24
F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! F.Bahçe'den Aziz Yıldırım'a flaş cevap! 23:23
G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! G.Saray'ın gözdesi Paredes kararını verdi! 23:23
F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... F.Bahçe'de şok ayrılık! Arda Güler derken... 23:23
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 23:23
F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip F.Bahçe'nin gözdesine sürpriz talip 23:23