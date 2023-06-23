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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, genç yıldız hakkındaki transfer söylentilerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

HAKKI YALÇIN - FUTBOL PİYANİSTİ ARDA GÜLER

Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi. Gerektiğinde bütün takımı sırtında taşıdığı yetmezmiş gibi, attığı golden sonra omuzlarına çıkanları da taşıyan bir yük treni. Smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Fenerbahçe tribünlerini birleştiren sihirli ayaklar. O ayaklarla senfoni yazan futbol piyanisti. Takımdaki sahte misafirlere "çubuklu formanın" anlamını hissettiren yeni zaman efsanesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Çekirdeği futbol olan, daha şimdiden Fenerbahçe'nin sembolü haline gelen, bu ülkenin son yıllarda gördüğü en özel yetenek. Galler'e attığı golü bütün Avrupa izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Arda Güler, transfer mevsiminde en özel yabancı transferlerin bile hükmünü yok saydırıyor. Gitmesinden bahsediliyor ama onun transfer olması için emsalsiz bir teklif gelmesi gerekiyor. Emin olun ki ardından ağlayanlar olacaktır, kesinlikle pişman olanlar çıkacaktır. O yüzden meleklerine danışması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Onun melekleri öncelikle ailesiyse, o ailenin içine Fenerbahçe taraftarı da dahildir. Çünkü Arda Güler'in varlığı gelecek sezonun sonunu müjdelemeye yeter.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Başka bir ülkedeki Arda taraftarın gözünde tüter. Çünkü sadece Fenerbahçe taraftarının değil, neredeyse bütün ülkenin bu çocuğun futboluna henüz doyamadığı ortadadır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Böyle bir yıldız oyuncunun Avrupa arenasında görünmesinin "ülke gururunu" da Arda Güler'in büyük hayallerinin süslenmesi gerçeğini de inkar edemeyiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Türkiye'de gençlere verilen değerin simgesi haline gelen bir delikanlının Avrupa'daki afişlerinin kimlere ilham vereceği de ortadadır. Türkiye'deki gençlerin ışığıdır Arda Güler. O yüzden bu meselede iki arada bir derde kalınması hiçbir şekilde yadırganmamalı. Giderse de yanındayız kalırsa da.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Her haliyle vefalı bir duruş sergileyen bu delikanlının Fenerbahçe'de kalması halinde, yoluna taş döşemeleri ihtimal dahilinde olan adamlardan "kurtarılması" zorunludur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

İsim vermeye gerek yok, gören gözler yeterli. Onlar ki şampiyonluğun elden gitmesinin sebebiyse, Arda Güler'deki gelişmeyi engellemekten geri kalmayacaklardır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Arda Güler'in bugün bu kadar çok konuşulmasından çıkan sonuç; futbolda gençliğin tohumuna güven duyulmalı çürümüş yabancı otlara değil. Gençlerin kattığı enerji kısa devre yapanların ipliğini pazara çıkarırken, o gençler geleceğin yapılanmasında önemli bir örnek olacaktır. Çünkü gençlerimizin tırnağı olamayan ıskarta yabancılara yeteri kadar doyduk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Eski fotoğraflarda aklımız kaldığı için Arda Güler'in görüntülerine bakınca, bir yandan gidecek diye aklımız çıkıyor. Bir yandan da böyle bir delikanlının yolu Avrupa'nın en önemli kulüplerine çıkıyor. Ne diyelim ne çıkarsa bahtına!

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