FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Arda Güler yorumu!

Türkiye'de gençlere verilen değerin simgesi haline gelen bir delikanlının Avrupa'daki afişlerinin kimlere ilham vereceği de ortadadır. Türkiye'deki gençlerin ışığıdır Arda Güler. O yüzden bu meselede iki arada bir derde kalınması hiçbir şekilde yadırganmamalı. Giderse de yanındayız kalırsa da.