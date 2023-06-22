Arda Güler hala belirsiz

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatarak serbest kalma bedelini yükseltmek istediği Arda Güler konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı. 18 yaşındaki başarılı futbolcu, babasıyla birlikte geldiği kulüp binasında başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantı sonunda resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun oldukça neşeli olduğu gözlendi. Bu durum her iki tarafın da lehine olacak yeni bir kontrat imzalanacak iddialarını güçlendirdi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Ard a'nın şu anki serbest kalma bedeli 17 milyon euro olarak belirlenmişti. Yetenekli krampon, son olarak milli formayla da gol attıktan sonra dikkatleri iyice üzerine çekmişti.

OYLAMA BAŞLADI

Arda Güler'in de aday gösterildiği Golden Boy ödülü için oylma başladı. 2 yıldır Avrupa'da üst düzey oynayan 21 yaş altı oyunculara verilen ödül için Musiala, Balde, Bellingham gibi isimler de listede.