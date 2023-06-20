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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Adı birçok dev kulüple anılan genç yıldızın yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 09:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayarak kupa hasretine nokta koyan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kanarya, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Sezonun sona ermesinin ardından Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konuysa Arda Güler'in takımdaki geleceği...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

18 yaşındaki futbolcu, 2022/23 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 6 gol ve 7 asist kaydederek 13 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Arda, A Milli Futbol Takımı'mızın Galler ile oynadığı EURO 2024 Elemeleri maçına damga vurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu, 80. dakikada ceza sahası dışından attığı golle ay-yıldızlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Arda Güler, mücadelenin ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Arda, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Arda Güler'in geleceğiyle ilgili kararı merakla beklenirken, genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

AJAX'A GİDİYOR

Hollanda basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Ajax, Arda Güler transferini bitirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Hollanda ekibinin Arda'yı ve ailesini ikna ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Hollanda basını, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde genç oyuncunun ailesinin Amsterdam'da ev baktığını iddia etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Ajax, genç yıldızın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferde noktayı koymayı hedefliyor.

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