FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayarak kupa hasretine nokta koyan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayarak kupa hasretine nokta koyan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Kanarya, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i transfer etti.
Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kent'in sezon öncesi kampı için Türkiye'ye geldiğinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.
Sezonun sona ermesinin ardından Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konuysa Arda Güler'in takımdaki geleceği...
Genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni topladı.
18 yaşındaki futbolcu, 2022/23 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 6 gol ve 7 asist kaydederek 13 gole direkt katkıda bulundu.
Arda, A Milli Futbol Takımı'mızın Galler ile oynadığı EURO 2024 Elemeleri maçına damga vurdu.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu, 80. dakikada ceza sahası dışından attığı golle ay-yıldızlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.
Arda Güler, mücadelenin ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de konuştu.
Arda, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.
Arda Güler'in geleceğiyle ilgili kararı merakla beklenirken, genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
AJAX'A GİDİYOR
Hollanda basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Ajax, Arda Güler transferini bitirdi.
Hollanda basını, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde genç oyuncunun ailesinin Amsterdam'da ev baktığını iddia etmişti.
Ajax, genç yıldızın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferde noktayı koymayı hedefliyor.