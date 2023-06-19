Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe için yerli ve yabancı birçok isim gündeme geldi.
Ancak Başkan Ali Koç, cumartesi günü yapılan mali genel kurulda yaptığı açıklamayla yazılan isimlerin çoğunu taca attı ve 'yeni teknik direktörümüz, camiayı bilen, camianın içinden yetişen Samandıra rununu yaşayan bir isim olacak' dedi.
Hatta bu rakamı ikiye kadar düşürdü. Fenerbahçe'de oynayan ve kulüpte yetişen dört isim ön plana çıktı. Bu dört isimden birisi yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in başında olacak.