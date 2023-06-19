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Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığının ardından gelecek yeni teknik direktör büyük merak konusu oldu. Sarı lacivertli camiada yerli bir hocanın takımın başına geçmesi beklenirken o isimler gün yüzüne çıktı. Kanarya'da teknik adam adayları arasında ise o çalıştırıcı diğerlerinden bir adım önde gözüküyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe için yerli ve yabancı birçok isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Ancak Başkan Ali Koç, cumartesi günü yapılan mali genel kurulda yaptığı açıklamayla yazılan isimlerin çoğunu taca attı ve 'yeni teknik direktörümüz, camiayı bilen, camianın içinden yetişen Samandıra rununu yaşayan bir isim olacak' dedi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Hatta bu rakamı ikiye kadar düşürdü. Fenerbahçe'de oynayan ve kulüpte yetişen dört isim ön plana çıktı. Bu dört isimden birisi yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in başında olacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

FAVORİ OLAN İSMAİL KARTAL

Futbolu bıraktıktan sonra F.Bahçe'de Otto Baric, Joachim Löw, Todor Veselinovic, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal, 2014 Ağustos'unda ilk kez Sarı-Lacivertliler'in başına geçti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Çıktığı 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakalayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem şampiyonluğu üç puanla Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

2021-22 Sezonu'nda Pereira'nın gönderilmesi sonrasında yeniden takımın başına gelen Kartal, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla takdir kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Başkan Ali Koç geçen sezon İsmail Kartal'la devam etmek istiyordu ama camiadan gelen tepkilere boyun eğdi ve Jesus'a takımı emanet etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Kartal, bıraktığı izle favori durumda...

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

VOLKAN DEMİREL HAZIR KITA

Futbolculuğu döneminde 17 sezon Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, emeklilik kararı aldıktan sonra kulüpte görev yapmaya devam etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

2019-21 yılları arasında Erol Bulut, Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yaptı. Ardından Karagümrük, sonrasında ise Hatayspor'un başına geçti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Yaşanan deprem felaketi sonrasında yaptıklarıyla tüm futbolseverlerin gönlünü kazandı ve futbolculuk zamanındaki o kötü imajı sildi attı.

Kendisi daha önce, 'Fenerbahçe teknik direktörlüğü için tam hazır değilim' dese de son yaşananların ardından, 'Fenerbahçe'de çalışmayı kim istemez, teklif gelirse ben hazırım. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Hayırlısı olsun' açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

EMRE BELÖZOĞLU 'HAYIR' DEMEZ

Galatasaray altyapısında yetişse de bir F.Bahçe efsanesi oldu futbolculuk döneminde... Uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı terlettikten sonra 2020'de sportif direktör olarak görev yaptı ve sezonun devamında 10 maçlığına takımın başına geçti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Sivaspor maçını kaybetmese belki de şampiyon olacaktı. Şu anda Başakşehir'in teknik direktörü ve sezon başında kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesini uzattı ama Fenerbahçe'den gelecek bir teklife 'hayır' demez.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Ancak gelen bilgiler doğrultusunda sarı-lacivertli takımın başına geçme ihtimali sadece yüzde 15. Bunun nedenlerinden biri de Başkan Ali Koç'la iki yıl önce yaşadığı bazı anlaşmazlıklar...

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

AYKUT KOCAMAN SON İHTİMAL

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinin en başında geliyor... Hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birbirinden önemli başarılara imza attı. 2009'da sportif direktör olarak başladığı kariyerine teknik adam olarak devam etti ve 2010-11'de takımı şampiyonluğa taşıdı. 2011-12 ve 2012-13'te sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!

Camiayı en iyi bilenlerden biri ancak Başkan Ali Koç, 2018'de göreve geldiğinde Aykut Kocaman'ı gönderdi. Aziz Yıldırım'ın adamı olarak görülen Kocaman'ın 2018'de yaşananlardan dolayı kırgınlığı var ve bu nedenle takımın yeni antrenörü olma ihtimali bir hayli düşük.

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