Napoli de istiyor

İtalyanlar, sadece Milan'ın değil, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin de Arda Güler'i transfer etmek istediğini yazdı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae, transferlerinden dolayı Fenerbahçe'yle iyi bir ilişki içinde olduğu da haberde belirtildi. Napıli'nin Arda için kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacağı da iddia edildi.
İtalyanlar, sadece Milan'ın değil, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin de Arda Güler'i transfer etmek istediğini yazdı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae, transferlerinden dolayı Fenerbahçe'yle iyi bir ilişki içinde olduğu da haberde belirtildi. Napıli'nin Arda için kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacağı da iddia edildi.