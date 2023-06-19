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Napoli de istiyor

İtalyanlar, sadece Milan'ın değil, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin de Arda Güler'i transfer etmek istediğini yazdı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae, transferlerinden dolayı Fenerbahçe'yle iyi bir ilişki içinde olduğu da haberde belirtildi. Napıli'nin Arda için kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacağı da iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Napoli de istiyor
İtalyanlar, sadece Milan'ın değil, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin de Arda Güler'i transfer etmek istediğini yazdı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae, transferlerinden dolayı Fenerbahçe'yle iyi bir ilişki içinde olduğu da haberde belirtildi. Napıli'nin Arda için kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacağı da iddia edildi.
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