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Arda'ya karşılık Divock Origi

Takımdan ayrılmaya hazırlanan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif üzerine teklif geliyor. Newcastle United ve Ajax'ın ardından İtalyan devi Milan da 18 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Serie A ekibi, Fenerbahçe'ye takas artı para önerdi. İtalyan basınından tuttosport'un haberine göre ise; Milan, Arda Güler karşılığında Divock Origi'nin yanı sıra bir miktar da para teklif etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Arda'ya karşılık Divock Origi
Takımdan ayrılmaya hazırlanan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif üzerine teklif geliyor. Newcastle United ve Ajax'ın ardından İtalyan devi Milan da 18 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Serie A ekibi, Fenerbahçe'ye takas artı para önerdi. İtalyan basınından tuttosport'un haberine göre ise; Milan, Arda Güler karşılığında Divock Origi'nin yanı sıra bir miktar da para teklif etti.
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