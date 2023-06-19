Arda'ya karşılık Divock Origi

Takımdan ayrılmaya hazırlanan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif üzerine teklif geliyor. Newcastle United ve Ajax'ın ardından İtalyan devi Milan da 18 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Serie A ekibi, Fenerbahçe'ye takas artı para önerdi. İtalyan basınından tuttosport'un haberine göre ise; Milan, Arda Güler karşılığında Divock Origi'nin yanı sıra bir miktar da para teklif etti.
Takımdanayrılmaya hazırlanan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif üzerine teklif geliyor. Newcastle United ve Ajax'ın ardından İtalyan devi Milan da 18 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Arda'nın 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istemeyen Serie A ekibi, Fenerbahçe'ye takas artı para önerdi. İtalyan basınından tuttosport'un haberine göre ise; Milan, Arda Güler karşılığında Divock Origi'nin yanı sıra bir miktar da para teklif etti.