Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın gündeminde olan 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat Riccardo Orsolini için kulübü Bologna'dan sürpriz bir takas teklifi geldi. Bologna futbolcu için sarı lacivertlilerden o futbolcuyu ve 7 milyon Euro'luk bonservis talebini iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:43
TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Transferde yıldız isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, operasyonu dört koldan sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, önceliği hücum hattına verdi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de forvet hattına Edin Dzeko ismi gündemde.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Boşnak golcü ile yapılan görüşmelerde mutlu son çok yakın.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Kanat bölgesini Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile güçlendiren sarı-lacivertliler, hamlelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Sağ kanat mevkisine takviye için kolları sıvayan Fenerbahçe, El Shaarawy'den olumsuz dönüş olması üzerine rotasını bir başka İtalyan yıldıza çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Sarı-lacivertli yönetim, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Daha önce La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Orsolini'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif yaptığı yazılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Ancak İtalyanlar bu teklif beğenmedi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

İtalyan yıldızın kulübüyle sözleşmesinde son seneye gireceği hatırlatıldı ve kontrat yenilemeye uzak olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Oyuncusunu bedava göndermek istemeyen Çizme ekibinin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ancak en iyi şekilde satışına izin verileceği yazıldı.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

BOLGNA'NIN TEKLİFİ ROSSI + 7 MİLYON EURO
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre Napoli ve Fiorentina'nın da gündeminde olan Orsolini için İtalyan ekibi bir süredir takip ettiği Diego Rossi'yi takasta istedi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Rossi'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Uruguaylı oyuncu sarı-lacivertli forma ile 51 maçta 4 gol, 11 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Orsoloni ise futbola Bologna'da devam etmek istediğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

PEKİ ORSOLINI KİMDİR?

Futbola Ascoli altyapısında başlayan Orsolini, sonrasında Juventus'a bonservisi ile geçerken, Atalanta ve Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra kalıcı olarak Bologna'ya geçmişti.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Geride bıraktığımız sezonda Bologna forması ile ligde 32 karşılaşmaya çıkan Orsolini, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

İtalya Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Orsolini, iki golün altına imzasını attı.

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