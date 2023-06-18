TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Transferde yıldız isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, operasyonu dört koldan sürdürüyor.
Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, önceliği hücum hattına verdi.
Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de forvet hattına Edin Dzeko ismi gündemde.
Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Boşnak golcü ile yapılan görüşmelerde mutlu son çok yakın.
Sağ kanat mevkisine takviye için kolları sıvayan Fenerbahçe, El Shaarawy'den olumsuz dönüş olması üzerine rotasını bir başka İtalyan yıldıza çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'nin peşine düştü.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldı.
Daha önce La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Orsolini'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif yaptığı yazılmıştı.
Ancak İtalyanlar bu teklif beğenmedi.
İtalyan yıldızın kulübüyle sözleşmesinde son seneye gireceği hatırlatıldı ve kontrat yenilemeye uzak olduğu kaydedildi.
Oyuncusunu bedava göndermek istemeyen Çizme ekibinin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ancak en iyi şekilde satışına izin verileceği yazıldı.
BOLGNA'NIN TEKLİFİ ROSSI + 7 MİLYON EURO
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre Napoli ve Fiorentina'nın da gündeminde olan Orsolini için İtalyan ekibi bir süredir takip ettiği Diego Rossi'yi takasta istedi.
Rossi'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Uruguaylı oyuncu sarı-lacivertli forma ile 51 maçta 4 gol, 11 asistle oynadı.
Rossi'nin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Orsoloni ise futbola Bologna'da devam etmek istediğini yönetime iletti.
PEKİ ORSOLINI KİMDİR?
Futbola Ascoli altyapısında başlayan Orsolini, sonrasında Juventus'a bonservisi ile geçerken, Atalanta ve Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra kalıcı olarak Bologna'ya geçmişti.
Geride bıraktığımız sezonda Bologna forması ile ligde 32 karşılaşmaya çıkan Orsolini, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Orsolini, iki golün altına imzasını attı.