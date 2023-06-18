TRANSFER HABERİ | Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Fenerbahçe'den o ismi istediler

BOLGNA'NIN TEKLİFİ ROSSI + 7 MİLYON EURO

aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre Napoli ve Fiorentina'nın da gündeminde olan Orsolini için İtalyan ekibi bir süredir takip ettiği Diego Rossi'yi takasta istedi.