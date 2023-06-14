Montella öne çıktı

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak teselli bulmuştu. Ancak mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya'da Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Yerli yelpazesi geniş olmadığı için başkan Ali Koç ve yönetim, yabancı teknik adamları gündemine almıştı. Burada ligi tanıyan hoca kriterini önde tutan yönetim, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella isimlerini öncelik olarak düşünmüştü. Luce (77) yaşı nedeniyle geri planda kaldı.

ÇABUK BİTECEK

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u Avrupa Kupaları'na taşıyan ancak kulübe veda eden Vincenzo Montella'yı ilk sıraya yazdı. İtalyan çalıştırıcıyla ilk görüşme yapıldı. Olumlu havada geçen bu temasta taraflar öncelikli taleplerini birbirlerine ilettiler. Ülkesinden de teklifler alan Montella'nın ilerleyen görüşmelerde sarı-lacivertli kulübe "Evet" demesi bekleniyor. Çünkü yönetim, gelecek yılın teknik heyet ve futbolcu kadrosunu erkenden oluşturmayı hedefliyor.