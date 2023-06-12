Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi! Arda Güler'e övgü dolu sözler

REHA KAPSAL – BAKIŞ AÇISI
Fenerbahçe son 5 yılda Ali Koç döneminde futbol takımıyla hiçbir kupa kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının kazanılmasıyla ilk kupasını almış oldu.
REHA KAPSAL – BAKIŞ AÇISI
Fenerbahçe son 5 yılda Ali Koç döneminde futbol takımıyla hiçbir kupa kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının kazanılmasıyla ilk kupasını almış oldu.
Maçın üç evresi olan iyi başlama, iyi devam etme ve iyi bitirme açısından rakibine göre daha iyilerdi. İlk yarıda maçın fişini çekmiş oldular. Takım savunmasını iyi yaptılar. Ferdi'nin hücuma etkili çıkışları, Arao'nun iyi oyunu, Zajc'ın hücum desteği ve Batshuayi'nin bitiriciliği iyiydi. Arda da rakibinin kimyasını bozduğu gibi saha içinde genç yaşına rağmen takımına liderlik yaptı.
Jorge Jesus, iskelet kadroyu ilk 11 anlamında oturtma işlemini son haftalarda doğru uyguladı. Oynadıkça birbirini iyi tanıyan, ezberi oluşan bir kadro vardı. Lig sonunda olması geç gelen doğruydu. Türkiye Kupası, eksiklikleri, yanlış transferleri, bazı yerlerdeki gereksiz oyuncu yığılmalarını örtmemeli.
Aksine yeni sezon kurgusu için dersler çıkartılmalı. 5 yıldır olmayan transferdeki futbol aklının oluşması en önemli konu başlığı olmalı. F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde kötü performans vermedi. Lig ikinciliği ve Türkiye Kupası'nı kazandı.
Bunlar, bir 'bakış açısı'yla olumlu geçen bir sezon gibi gösterebilir. 16 transfere rağmen en iyi oyuncuları bir sene önceden kalan Ferdi ve Arda'ydı. Jesus'un tek senede aldığı 7.5 milyon euro büyük bir teknik adamlık parası...
Getirdiği oyuncuların sıradanlığı, futbolcularla sorun yaşaması, çoğu maçtaki korkak oyun kötü noktalar oldu. Ali Koç'un Jesus'a takımı anahtar teslim vermesi de büyük bir hataydı. İstanbul derbilerinde 1 puan alıp 10 gol yiyecekse bu kadar paraya gerek yok. Diğer antrenörlerden ne farkı kaldı ki o zaman...
İşlerin istenildiği gibi gitmediği kötü bir sezon oldu. İstenilen performansın altında kalan, kötü bir şampiyonluk yarışı geçiren sarı-lacivertlilere farklı 'bakış açısı'yla da bakıldığında bu görüntü ortaya çıkıyor.
EMRE BOL – ÇOK ŞÜKÜR
Fenerbahçe'yi belki de bu sezon ilk kez rakibine bu kadar üstünlük kurduğunu gördüm. 2. ve 3. bölge oyuncularının yaptığı sürekli yüksek pres Başakşehir yakınını afallattı. Hatta öyle anlar oldu ki pas verecek arkadaşlarını bulmakta dahi güçlük çektiler. Özellikle Arda- Batsuayi uyumunu gördüğümde, Luan Perez'in yaptıklarını izlediğimde keşke bu kadar uzun sakatlıklar yaşamasalardı diyorum.
Bunların yanına Jesus'un inatçılığı olmasaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor alacaktık. Arda için ne söylesek, yazsak az geliyor. Alex'ten sonra 10 numaranın en çok yakıştığı oyuncu. Öyle zor pasları öylesine rahat veriyor ki, topu alana gol atmak kalıyor. Sezonun iyisi Valencia, kupa finalinin kötüsüydü. Sanırım beyin olarak Brezilya'ya yola çıkmış!
Adnan Januzaj- İrfan can pozisyonunda bence faul yoktu. Hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitmeyerek Başakşehir'in golüne maloldu. 8 yıl sonra alınan Türkiye Kupası umarım kötü günlerin sonu iyilerinin ise başlangıcı olur.
Şimdi yönetim süratle hareket edip transferleri bitirmeli. Öncelikli olarak teknik direktör işinin çözülmesi lazım tabi… 100. yıl Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Not: Yeni sezon formalarını pek beğenmedim. Yıllar önce de buna benzer bir forma yapılmıştı. O zamanda beğenmemiştim.
GÜRCAN BİLGİÇ – SENARİST ARDA
İzmir'i sarı-laciverte boyayan günün gecesinde Fenerbahçe sezonu taçlandırdı. Sekiz yıllık aranın sonrasında maçı kazanmaya emin bir takım vardı. Jesus dengelerle fazla oynamadı, İrfan Can ve Serdar Aziz'le son kadrosunu rötuşladı. Tüm sezon neredeyse her rakibe karşı maçı domine eden bu takımda gecenin parıltısı Arda Güler'di.
Bakmayın siz Batshuayi'nin 2 gol attığına her şeyi yapan, hazırlayan, kupanın kulplarını takımının eline veren bu genç yıldız oldu. Herkesin gözü onun üstünde, top onun ayağına geldiğinde yapacaklarındaydı. Arda Fenerbahçe için ilk kupasının senaryosunu yazdı ve oynadı.
Kaotik sezonun son isimleri de vardı sahada. Jesus da bunlardan biri. Zajc ve Valencia'nın sözleşmeleri bitti muhtemelen onlarda son maçına çıktılar. Ferdi, Arda Güler, Attila Szalai büyük takımların radarında. Seneye onlarda olmayabilir. Kupayla taçlanan gecede taraftarlarına ve camialarına bütün emeklerini verdiler.
İlk yarı bittiğinde Başakşehir'in bütün ofansif aksiyonlarının karşısında "0" yazıyordu. Emre Belözoğlu 35'te 3 değişiklik birden yaptı. Kenara gelenler isyan ettiler. Muhtemelen Caner ve Serdar için bir fatura çıkartacaktır. Ama takımı sahada yok gibiydi. Ne orta saha üstünlüğünü alabildiler ne de defansif direnç gösterdiler. Valencia o kadar çok top ezdi ki ya da Batshuayi o kadar çok top kaybetti ki skorun 2 de kalması Fenerbahçe forvetlerinin "becerisiydi!" Bu kupa hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarını yeni sezona daha moralliistekli başlatacak. Bu arada yeni çubukluyu beğendim.