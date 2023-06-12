Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi! Arda Güler'e övgü dolu sözler

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi! Arda Güler'e övgü dolu sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 08:38
Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – BAKIŞ AÇISI

Fenerbahçe son 5 yılda Ali Koç döneminde futbol takımıyla hiçbir kupa kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının kazanılmasıyla ilk kupasını almış oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Maçın üç evresi olan iyi başlama, iyi devam etme ve iyi bitirme açısından rakibine göre daha iyilerdi. İlk yarıda maçın fişini çekmiş oldular. Takım savunmasını iyi yaptılar. Ferdi'nin hücuma etkili çıkışları, Arao'nun iyi oyunu, Zajc'ın hücum desteği ve Batshuayi'nin bitiriciliği iyiydi. Arda da rakibinin kimyasını bozduğu gibi saha içinde genç yaşına rağmen takımına liderlik yaptı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Jorge Jesus, iskelet kadroyu ilk 11 anlamında oturtma işlemini son haftalarda doğru uyguladı. Oynadıkça birbirini iyi tanıyan, ezberi oluşan bir kadro vardı. Lig sonunda olması geç gelen doğruydu. Türkiye Kupası, eksiklikleri, yanlış transferleri, bazı yerlerdeki gereksiz oyuncu yığılmalarını örtmemeli.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Aksine yeni sezon kurgusu için dersler çıkartılmalı. 5 yıldır olmayan transferdeki futbol aklının oluşması en önemli konu başlığı olmalı. F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde kötü performans vermedi. Lig ikinciliği ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Bunlar, bir 'bakış açısı'yla olumlu geçen bir sezon gibi gösterebilir. 16 transfere rağmen en iyi oyuncuları bir sene önceden kalan Ferdi ve Arda'ydı. Jesus'un tek senede aldığı 7.5 milyon euro büyük bir teknik adamlık parası...

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Getirdiği oyuncuların sıradanlığı, futbolcularla sorun yaşaması, çoğu maçtaki korkak oyun kötü noktalar oldu. Ali Koç'un Jesus'a takımı anahtar teslim vermesi de büyük bir hataydı. İstanbul derbilerinde 1 puan alıp 10 gol yiyecekse bu kadar paraya gerek yok. Diğer antrenörlerden ne farkı kaldı ki o zaman...

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

İşlerin istenildiği gibi gitmediği kötü bir sezon oldu. İstenilen performansın altında kalan, kötü bir şampiyonluk yarışı geçiren sarı-lacivertlilere farklı 'bakış açısı'yla da bakıldığında bu görüntü ortaya çıkıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

EMRE BOL – ÇOK ŞÜKÜR

Fenerbahçe'yi belki de bu sezon ilk kez rakibine bu kadar üstünlük kurduğunu gördüm. 2. ve 3. bölge oyuncularının yaptığı sürekli yüksek pres Başakşehir yakınını afallattı. Hatta öyle anlar oldu ki pas verecek arkadaşlarını bulmakta dahi güçlük çektiler. Özellikle Arda- Batsuayi uyumunu gördüğümde, Luan Perez'in yaptıklarını izlediğimde keşke bu kadar uzun sakatlıklar yaşamasalardı diyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Bunların yanına Jesus'un inatçılığı olmasaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor alacaktık. Arda için ne söylesek, yazsak az geliyor. Alex'ten sonra 10 numaranın en çok yakıştığı oyuncu. Öyle zor pasları öylesine rahat veriyor ki, topu alana gol atmak kalıyor. Sezonun iyisi Valencia, kupa finalinin kötüsüydü. Sanırım beyin olarak Brezilya'ya yola çıkmış!

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Adnan Januzaj- İrfan can pozisyonunda bence faul yoktu. Hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitmeyerek Başakşehir'in golüne maloldu. 8 yıl sonra alınan Türkiye Kupası umarım kötü günlerin sonu iyilerinin ise başlangıcı olur.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Şimdi yönetim süratle hareket edip transferleri bitirmeli. Öncelikli olarak teknik direktör işinin çözülmesi lazım tabi… 100. yıl Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Not: Yeni sezon formalarını pek beğenmedim. Yıllar önce de buna benzer bir forma yapılmıştı. O zamanda beğenmemiştim.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – SENARİST ARDA

İzmir'i sarı-laciverte boyayan günün gecesinde Fenerbahçe sezonu taçlandırdı. Sekiz yıllık aranın sonrasında maçı kazanmaya emin bir takım vardı. Jesus dengelerle fazla oynamadı, İrfan Can ve Serdar Aziz'le son kadrosunu rötuşladı. Tüm sezon neredeyse her rakibe karşı maçı domine eden bu takımda gecenin parıltısı Arda Güler'di.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Bakmayın siz Batshuayi'nin 2 gol attığına her şeyi yapan, hazırlayan, kupanın kulplarını takımının eline veren bu genç yıldız oldu. Herkesin gözü onun üstünde, top onun ayağına geldiğinde yapacaklarındaydı. Arda Fenerbahçe için ilk kupasının senaryosunu yazdı ve oynadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

Kaotik sezonun son isimleri de vardı sahada. Jesus da bunlardan biri. Zajc ve Valencia'nın sözleşmeleri bitti muhtemelen onlarda son maçına çıktılar. Ferdi, Arda Güler, Attila Szalai büyük takımların radarında. Seneye onlarda olmayabilir. Kupayla taçlanan gecede taraftarlarına ve camialarına bütün emeklerini verdiler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi

İlk yarı bittiğinde Başakşehir'in bütün ofansif aksiyonlarının karşısında "0" yazıyordu. Emre Belözoğlu 35'te 3 değişiklik birden yaptı. Kenara gelenler isyan ettiler. Muhtemelen Caner ve Serdar için bir fatura çıkartacaktır. Ama takımı sahada yok gibiydi. Ne orta saha üstünlüğünü alabildiler ne de defansif direnç gösterdiler. Valencia o kadar çok top ezdi ki ya da Batshuayi o kadar çok top kaybetti ki skorun 2 de kalması Fenerbahçe forvetlerinin "becerisiydi!" Bu kupa hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarını yeni sezona daha moralliistekli başlatacak. Bu arada yeni çubukluyu beğendim.

DİĞER
SON DAKİKA Jorge Jesus Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus istifa mı etti?
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikon memelerini patlattı
G.Saray'dan Devler Ligi planı!
Yıldız isim için Erdem Timur kolları sıvadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin!
Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı!
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
Emekli zammı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... Saiss'in alternatifi bulundu! Süper Lig'den... 09:19
Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni El Ahli kazandı! 09:09
Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" Flaş sözler! "Emre hocanın büyük hatasıydı" 08:59
Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Senarist" 08:37
Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! 01:11
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! 01:11
Daha Eski
F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! F.Bahçe'den maç sonrası 5 yıldızlı forma hamlesi! 01:11
Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! Başakşehir'den ayrılıyor mu? Belözoğlu'dan flaş sözler! 01:11
Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... Arda Güler'e özel kutlama! İşte o anlar... 01:11
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe'ye tebrik! 01:10
Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon Başakşehir'in golü iptal edildi! İşte o pozisyon 01:10
F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... 01:10