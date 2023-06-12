Spor yazarları Fenerbahçe - Başahşehir maçını değerlendirdi! Arda Güler'e övgü dolu sözler

İlk yarı bittiğinde Başakşehir'in bütün ofansif aksiyonlarının karşısında "0" yazıyordu. Emre Belözoğlu 35'te 3 değişiklik birden yaptı. Kenara gelenler isyan ettiler. Muhtemelen Caner ve Serdar için bir fatura çıkartacaktır. Ama takımı sahada yok gibiydi. Ne orta saha üstünlüğünü alabildiler ne de defansif direnç gösterdiler. Valencia o kadar çok top ezdi ki ya da Batshuayi o kadar çok top kaybetti ki skorun 2 de kalması Fenerbahçe forvetlerinin "becerisiydi!" Bu kupa hem Fenerbahçe yönetimini hem de taraftarını yeni sezona daha moralliistekli başlatacak. Bu arada yeni çubukluyu beğendim.