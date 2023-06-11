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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda tecrübeli yıldızın menajerini İstanbul'a davet ederek bir görüşme gerçekleştirmişti. Zaha'nın temsilcisi oyuncusunun isteklerini iletirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 16:39
Mert Kılıç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Sarı-lacivertliler 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

2023/24 sezonu kadrosunda ciddi değişiklikler yapmayı planlayan yönetim, birçok yıldız ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Adı Ryan Kent, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao gibi isimlerle de anılan Fenerbahçe'de gündemi en çok meşgul eden isimse Wilfried Zaha olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda yıldız ismin menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Fildişi Sahilli yıldızın 10 milyon Euro imza parası istediği ve bu talebinde indirime yanaşmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Yıllık ücreti de Fenerbahçe'yi aşan 30 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılırken, oyuncunun tercihinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Fenerbahçe'nin Zaha için temasları sürerken, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

PSG TALİP OLDU

Fransız basınından Le Parisien; Paris Saint-Germain'in (PSG) Wilfried Zaha'yı gündemine aldığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan PSG stratejik danışmanı Luis Campos'un oyuncuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Haberde ayrıca Campos'un geçtiğimiz sezon PSG hücum hattındaki enerji eksikliğini bazı maçlarda Zaha ile giderebileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Wilfried Zaha'nın önümüzdeki birkaç gün içerisinde geleceğiyle ilgili kararını vereceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Zaha, 2022/23 sezonunda Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

30 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Wilfried Zaha'nın kulübüyle olan sözleşmesi ay sonunda bitecek.

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