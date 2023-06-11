FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha'da beklenmedik gelişme!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları hızlandı.
2023/24 sezonu kadrosunda ciddi değişiklikler yapmayı planlayan yönetim, birçok yıldız ismi gündemine aldı.
Adı Ryan Kent, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao gibi isimlerle de anılan Fenerbahçe'de gündemi en çok meşgul eden isimse Wilfried Zaha olmuştu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda yıldız ismin menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Fildişi Sahilli yıldızın 10 milyon Euro imza parası istediği ve bu talebinde indirime yanaşmadığı belirtildi.
Yıllık ücreti de Fenerbahçe'yi aşan 30 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılırken, oyuncunun tercihinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Zaha için temasları sürerken, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG TALİP OLDU
Fransız basınından Le Parisien; Paris Saint-Germain'in (PSG) Wilfried Zaha'yı gündemine aldığını yazdı.
Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan PSG stratejik danışmanı Luis Campos'un oyuncuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.
Haberde ayrıca Campos'un geçtiğimiz sezon PSG hücum hattındaki enerji eksikliğini bazı maçlarda Zaha ile giderebileceği vurgulandı.
Wilfried Zaha'nın önümüzdeki birkaç gün içerisinde geleceğiyle ilgili kararını vereceği aktarıldı.
Zaha, 2022/23 sezonunda Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Wilfried Zaha'nın kulübüyle olan sözleşmesi ay sonunda bitecek.
Fildişi Sahilli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.