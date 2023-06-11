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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in sona ermesinin ardından nefesler bu kez de Ziraat Türkiye Kuparsı için tutuldu. 9 yıldır kupa hasreti çeken Fenerbahçe, final maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 13:40
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZTK heyecanı final karşılaşmasıyla devam ediyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Başakşehir, kupa için karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerden 4 futbolcunun forma giymeyeceği karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak. ZTK final maçını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te atv'den naklen canlı yayınlanacak.

9 YILLIK KUPA HASRETİ

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

SAHADA 4 EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

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