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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Son dakika spor haberi: Jorge Jesus, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak son kez İzmir'de sahaya çıkacak. Kaybedilen Galatasaray derbisi Portekizli hocanın kredisini bitirdi. Daha önce İstanbul’un soğukluğundan şikâyet eden 68 yaşındaki hoca, astronomik bir ücretle Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak…

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Kanarya en son 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u yenerek bu kulvarda mutlu sona ulaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Sarı-lacivertliler son finalini 2017-18'de oynamış ancak Akhisar'a kaybetmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Fenerbahçe, Başakşehir'le karşılaşacağı mücadeleyi kazanıp 10 yıldır hasret kaldığı kupayı almak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Müsabakanın ardından da yeni sezon için düğmeye basılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Yolların ayrılacağı ilk isim teknik direktör Jorge Jesus olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

KENDİSİNİ GARANTİYE ALDI!
Hem kaçan şampiyonluk hem de Galatasaray derbisinde alınan farklı yenilgi hocanın kalma ihtimalini bitirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

Sabah'ın haberine göre, kupada mutlu sona ulaşılsa bile Portekizli'ye teşekkür edilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a çılgın maaş! İşte yeni kontratı

İçinde 'kal' denmesi için ufak da olsa bir umut olan tecrübeli hoca, yeni adresi için de görüşmelere başladı.

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