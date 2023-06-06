Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalara başladı.
2023/24 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Kanarya'da bu sezon başka takıma kiralanan ve yeni sezon öncesi takıma dönecek isimlerin geleceği de merak konusu...
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Mbwana Samatta....
Kanarya'nın Genk'e kiraladığı Samatta'nın kontratında şampiyonluk halinde 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti.
Sarı-lacivertliler bir şok daha yaşadı.
30 yaşındaki forvet bu sonucun ardından Fenerbahçe'ye geri dönmek zorunda kaldı.
Mbwana Samatta, 2020/21 sezonunun başında 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Royal Antwerp'te forma giydi.
Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki golcü, bu sezon başındaysa Genk'e kiralamıştı.
Samatta bu sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.
Tanzanyalı santrfor 6 gol ve 1 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.
Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.