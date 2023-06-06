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Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilere geri dönüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 10:08 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 10:08
Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan sarı-lacivertliler, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

2023/24 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Kanarya'da bu sezon başka takıma kiralanan ve yeni sezon öncesi takıma dönecek isimlerin geleceği de merak konusu...

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Mbwana Samatta....

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Kanarya'nın Genk'e kiraladığı Samatta'nın kontratında şampiyonluk halinde 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Ancak Genk 90+4'te yediği golle şampiyonluğu Antwerp'e kaybetti.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Sarı-lacivertliler bir şok daha yaşadı.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

30 yaşındaki forvet bu sonucun ardından Fenerbahçe'ye geri dönmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Mbwana Samatta, 2020/21 sezonunun başında 6 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Royal Antwerp'te forma giydi.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki golcü, bu sezon başındaysa Genk'e kiralamıştı.

Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta şoku!

Samatta bu sezon Genk formasıyla 36 maça çıktı.

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