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Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 15:09 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 15:21
Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeye göre iki oyuncu da 2025-26 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Forvet pozisyonunda forma giyen Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko formasıyla 93 EuroLeague maçında boy gösterdi. Kanadalı sporcu, bu mücadelelerde 8.3 sayı (%55.7 iki sayı, %40.8 üç sayı, %80.7 serbest atış), 3.8 ribaund, 1.9 asist, 11 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Dyshawn, Fenerbahçe Beko formasıyla üç sezonda 68 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda ise 8.99 sayı (%62.55 iki sayı, %37.97 üç sayı, %74.83 serbest atış), 4.53 ribaund, 2.62 asist, 12.34 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.

Forvet pozisyonunda forma giyen Metecan Birsen, basketbol yaşantısına Fenerbahçe altyapısında başladı ve 2011-12 sezonunda A takıma yükseldi. 2014 yazında takımdan ayrılarak kariyerini farklı ekiplerden sürdüren Metecan Birsen, son olarak 2021 yazında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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