TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ise Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ise Sivasspor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi ve 85. dakikada Joshua King kaydetti.
FENERBAHÇE 18. KEZ FİNALDE
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
Sarı-lacivertliler, finalde Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarını gösteren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesini Ülker Stadı'ndan takip etti.
FERDİ KADIOĞLU İÇİN GELDİLER
Gelecek sezon ciddi bir yatırım yapmayı düşünen Belçika temsilcisinin yardımcı hocasının gözü Ferdi Kadıoğlu'nun üzerindeydi.
Başarılı bir oyun sergileyen milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydederek sarı-lacivertlilerin finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu, 4 gol ve 4 asist kaydederek 8 gole direkt katkıda bulundu.
Ferdi, bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Sivasspor ağlarına gönderdi.
Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.