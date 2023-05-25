Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında evinde Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Belçika ekibinin yardımcı antrenörü, Fenerbahçe - Sivasspor maçında sarı-lacivertlilerin yıldız ismin tribünden takip etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:36
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

FENERBAHÇE 18. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

FERDİ KADIOĞLU İÇİN GELDİLER

Gelecek sezon ciddi bir yatırım yapmayı düşünen Belçika temsilcisinin yardımcı hocasının gözü Ferdi Kadıoğlu'nun üzerindeydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Başarılı bir oyun sergileyen milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydederek sarı-lacivertlilerin finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Yıldız futbolcu, 4 gol ve 4 asist kaydederek 8 gole direkt katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Ferdi, bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Sivasspor ağlarına gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sivasspor maçında izlediler

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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