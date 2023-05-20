Sıra geldi Diagne'ye

Enner Valencia, Trabzonspor maçında kaydettiği golle 28’e ulaştı. Ekvadorlu forvet böylece efsane Alex de Souza’yı yakaladı. 33 yaşındaki forvet, 2 gol daha atarsa Mbaye Diagne’nin ‘Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu’ rekorunu egale edecek. 3 defa ağları sarsarsa rekorun tek sahibi olacak.
Enner Valencia, Trabzonspor maçında kaydettiği golle 28'e ulaştı. Ekvadorlu forvet böylece efsane Alex de Souza'yı yakaladı. 33 yaşındaki forvet, 2 gol daha atarsa Mbaye Diagne'nin 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu' rekorunu egale edecek. 3 defa ağları sarsarsa rekorun tek sahibi olacak.