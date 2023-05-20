Fenerbahçe'den eski teknik direktörü Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Christoph Daum için yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.".
Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/1U63uRYIe7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2023