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Fenerbahçe'den eski teknik direktörü Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe, ABD'de tedavi gören eski teknik direktörü Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:06
Fenerbahçe'den eski teknik direktörü Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Christoph Daum için yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.".

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