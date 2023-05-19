Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşmaya imza atan Jorge Jesus, haziran ayında takımdan ayrılabilir.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşmaya imza atan Jorge Jesus, haziran ayında takımdan ayrılabilir.
Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocayı takımda tutmak isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif etmişti.
Başkan Ali Koç ise Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletmişti.
Ancak Jesus bu teklifi sezon sonunda değerlendireceğini yönetime belirtti.
Portekizli hoca, "Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış.
Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek.
Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimiz de sakiniz.
Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür." ifadelerini kullanmıştı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre Jorge Jesus'un yeni sözleşme için kritik bir şartı var.
Habere göre Jesus, Mehdi Taremi'nin transfer edilmesi şartını yönetime iletti.
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için kulübü Porto ile görüşmelere başladı.
Ayrıca Jesus, Taremi dışında da kadronun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.
MEHDI TAREMI KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.
Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İran Milli Takımı ile 65 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 30 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.