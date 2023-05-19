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Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Şampiyonluk mücadelesi sürdüren Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus Türkiye'de kalma şartını açıkladı. O transfer gerçekleşirse Portekizli teknik adamın sarı lacivertlilerde kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:11 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:25
Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşmaya imza atan Jorge Jesus, haziran ayında takımdan ayrılabilir.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocayı takımda tutmak isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif etmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Başkan Ali Koç ise Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Ancak Jesus bu teklifi sezon sonunda değerlendireceğini yönetime belirtti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Portekizli hoca, "Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimiz de sakiniz.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür." ifadelerini kullanmıştı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Brezilya basınından derlediği habere göre Jorge Jesus'un yeni sözleşme için kritik bir şartı var.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Habere göre Jesus, Mehdi Taremi'nin transfer edilmesi şartını yönetime iletti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için kulübü Porto ile görüşmelere başladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Ancak oyuncu Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile transferi pek kolay gözükmüyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Ayrıca Jesus, Taremi dışında da kadronun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

MEHDI TAREMI KİMDİR?

18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalma şartını açıkladı! O transfer gerçekleşirse...

İran Milli Takımı ile 65 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 30 gole imzasını attı.

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